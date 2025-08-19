زيلينسكي يعلن استعداده للقاء الرئيس الروسي.. ماذ سيبحث معه؟



وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكي، بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يخطط لمناقشة مسألة الأراضي.

وقال زيلينسكي: "أكدت، وقد حظيت بدعم جميع القادة، أننا مستعدون للقاء ثنائي مع بوتين"، مضيفا أنه يتوقع بعد ذلك عقد لقاء ثلاثي بمشاركة ترامب.

وأشار إلى أنه يرغب في مناقشة مسألة الأراضي خلال اللقاء الثنائي، قائلا: "مسألة الأراضي هي موضوع سنتركه لي ولبوتين".

من جانبه، أعلن رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، عن بدء التحضيرات للقاء يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، على أن يتبع ذلك محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال": "بعد انتهاء الاجتماعات مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي في البيت الأبيض اتصلت بالرئيس بوتين وبدأت التحضيرات للقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي، حيث لم يتم بعد تحديد مكانه. وبعد انعقاد هذا اللقاء، سنعقد محادثات ثلاثية يشارك فيها الرئيسان وأنا".

واعتبر ترامب أن هذه الخطوة تمثل بداية جيدة جدا لتسوية النزاع، مضيفا: "نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيفن ويتكوف يتولون التنسيق مع روسيا وأوكرانيا"، وفقا لروسيا اليوم.