هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"

01:58 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
    وفاة الطفل الفلسطيني ''عبد الله أبو زرقة''
القاهرة- (مصراوي)

توفي الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" 5 أعوام، صاحب عبارة "أنا جعان" في أحد مستشفيات مدينة "أضنا- تركيا".

وتوفي الطفل بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة.

كما أن رحيل الطفل الفلسطيني جاء بعد صراع طويل مع المرض والجوع والتأخير في تلقي العلاج.

وترقد شقيقته الطفلة "حبيبة" على سرير المرض، تصارع الموت بعد إصابتها بتضخم في الكبد وتسمم في الدم وسوء تغذية حاد.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 62 ألفا و4 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

