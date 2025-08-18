إعلام عبري: دبابات الجيش الإسرائيلي تتقدم نحو مدخل مدينة غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أفادت تقارير عبرية مساء اليوم الاثنين في قطاع غزة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، بما فيها دبابات مدعومة بغطاء جوي، تتقدم باتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فإن العملية في حي الزيتون هي خطة طوارئ مُدمجة في عملية "عربات جدعون" في القطاع.

وشارك رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم في مؤتمر تدريب عملي ترأسه، وقال: "نحن في خضم حملة عسكرية متعددة الأبعاد، مستمرة وغير مسبوقة، نحن في نقطة تحول في الحرب، نستعد للمرحلة التالية من عملية "عربات جدعون".

وتابع: "يجب تكثيف جميع الجهود لمواصلة التطورات العملياتية، مع التركيز على تعميق الضرر الذي يلحق بحماس في مدينة غزة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسلم إسرائيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجاء ذلك بعد ساعات من إبلاغ حركة حماس الوسطاء من قطر ومصر بموافقتها على المقترح المقدم يوم أمس الأحد.

وبحسب مصدر في الحركة، ينص المقترح على وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، يعيد خلاله الجيش الإسرائيلي تموضع قواته بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما يتضمن الاتفاق تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال فترة الهدنة، على أن يشكل هذا المسار بداية لمفاوضات أوسع للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.