ترامب: نريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا ونسعى لسلام دائم

وكالات

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيتم التوصل اليوم إلى قرار بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب في الغرفة الشرقية إلى جانب زيلينسكي وزعماء أوروبيين: "سنتوصل اليوم إلى قرار، على ما أعتقد، بشأن كل شيء تقريبا، بما في ذلك على الأرجح الأمن"، وأضاف: " نود جميعا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بينما نعمل على تحقيق سلام دائم".

قال ترامب لزيلينسكي: "لديّ شعور بأنك والرئيس بوتين ستتوصلان إلى حل. في النهاية، هذا قرار لا يمكن اتخاذه إلا من قِبل الرئيس زيلينسكي وشعب أوكرانيا، بالتعاون والاتفاق مع الرئيس بوتين، وأعتقد أن نتائجه ستكون إيجابية للغاية".

وبحسب شبكة سي إن إن يمكن أن تمثل الشروط الأمنية تسوية تهدف إلى حماية أوكرانيا دون السماح لها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهي الخطوة التي حذرت روسيا منذ فترة طويلة من أنها لن تقبلها.

وكان المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، قد وصف في وقت سابق مثل هذه الضمانات بأنها "حماية تشبه المادة الخامسة" والتي ستكون مماثلة لما يتم منحه للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.