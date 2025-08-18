زيلنسكي: مستعدون لإيجاد طريقة دبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإيجاد "طريقة دبلوماسية" لإنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدا مرة أخرى أن كييف تريد عقد اجتماع ثلاثي مع موسكو وواشنطن.

وعندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة "لإعادة رسم الخرائط" في اتفاق سلام، أو الاستمرار في إرسال القوات الأوكرانية إلى حتفها لبضع سنوات أخرى، لم يُجب زيلينسكي بشكل مباشر، لكنه أشاد بجهود إدارة ترامب لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مضطرة للتعايش مع الهجمات الروسية اليومية، مشيرا إلى الضربة الروسية القاتلة التي نفذتها ليلاً على خاركيف، مضيفًا: "علينا إيقاف هذه الحرب، وإيقاف روسيا، ونحتاج إلى دعم شركائنا الأمريكيين والأوروبي".

وتابع: "لقد دعمنا فكرة الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيًا لوقف هذه الحرب، وإيجاد طريقة دبلوماسية لإنهاء هذه الحرب".

صرّح زيلينسكي بأنه مستعد لعقد قمة ثلاثية بينه وبين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما كان ترامب قد أبدى اهتمامه بعقد قمة ثلاثية بعد محادثات يوم الاثنين، بينما راوغ بوتين.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء تناول قضايا السلام والأمن في أوكرانيا، ويأتي ذلك قبل اجتماع أوسع يشارك فيه قادة أوروبيون وممثلون عن الناتو، ضمن مساعي تعزيز التنسيق والدفع نحو حل النزاع في المنطقة.