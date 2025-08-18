إعلان

إسرائيل تعتزم سحب تأشيرات دخول المسؤولين الأستراليين بسبب الاعتراف بفلسطين

07:42 م الإثنين 18 أغسطس 2025

مطار تل أبيب

(د ب أ)

قالت إسرائيل اليوم الاثنين إنها ستلغي تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية ردا على قرار كانبيرا الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون سار إنه تم إبلاغ السفير الأسترالي رالف كينج رسميا بهذه الخطوة.

كما أمر سار السفارة الإسرائيلية في كانبيرا بإجراء تدقيق مكثف لطلبات التأشيرات المستقبلية من الأستراليين الذين يسعون لدخول إسرائيل.

وربط الوزير الإسرائيلي هذه الخطوة بقرار أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفضها منح تأشيرات دخول لعدة شخصيات إسرائيلية، ومن بينها وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد ورئيس اللجنة البرلمانية سيمشا روثمان، وهو مدافع صريح عن ضم أجزاء من غزة.

ويمثل هذا الخلاف الدبلوماسية تصعيدا حادا في العلاقات بين البلدين. وفي أعقاب تحركات مماثلة من فرنسا وكندا، أعلنت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية، مع توقع أن يكون الاعتراف الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

اسرائيل الاعتراف بفلسطين استراليا سحب تأشيرات الدخول
