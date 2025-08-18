إعلان

نتنياهو من مستوطنة عوفرا: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

03:52 م الإثنين 18 أغسطس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اقتحم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضفة الغربية، وتواجد داخل مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية، وخلال الزيارة، أزال نتنياهو الستار عن شجرة الأرز التي زُرعت في المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين قبل 25 عاماً.

والتقى نتنياهو مع قدامى المستوطنين ورؤساء مجلس المستوطنات "ييشاع"، وألقى كلمة أكد فيها "الحفاظ على الاستيطان والتمسك بأرض إسرائيل" وشدد: "قلت قبل 25 عامًا إننا سنفعل كل شيء لضمان استمرار تمسكنا بأرض إسرائيل، ومنع إقامة دولة فلسطينية، ومنع محاولات اقتلاعنا من هنا. ما وعدت به– نفذناه".

بحسب أقواله، لم تكن العملية سهلة: "كان هناك الكثير من الضغوط، الكثير من القوى، الكثير من الضغوط من الداخل ومن الخارج، بما في ذلك رؤساء أمريكيون أرادوا إقامة دولة فلسطينية هنا. صمدنا في ذلك معًا. وفينا بوعد الأجيال".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو مستوطنة عوفرا دولة فلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ المركزي للمرة الرابعة
"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا