نتنياهو من مستوطنة عوفرا: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

وكالات

اقتحم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضفة الغربية، وتواجد داخل مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية، وخلال الزيارة، أزال نتنياهو الستار عن شجرة الأرز التي زُرعت في المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين قبل 25 عاماً.

والتقى نتنياهو مع قدامى المستوطنين ورؤساء مجلس المستوطنات "ييشاع"، وألقى كلمة أكد فيها "الحفاظ على الاستيطان والتمسك بأرض إسرائيل" وشدد: "قلت قبل 25 عامًا إننا سنفعل كل شيء لضمان استمرار تمسكنا بأرض إسرائيل، ومنع إقامة دولة فلسطينية، ومنع محاولات اقتلاعنا من هنا. ما وعدت به– نفذناه".

بحسب أقواله، لم تكن العملية سهلة: "كان هناك الكثير من الضغوط، الكثير من القوى، الكثير من الضغوط من الداخل ومن الخارج، بما في ذلك رؤساء أمريكيون أرادوا إقامة دولة فلسطينية هنا. صمدنا في ذلك معًا. وفينا بوعد الأجيال".