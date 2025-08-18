إعلان

وصول وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني العريش لعقد مؤتمر أمام معبر رفح

10:02 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

وكالات

وصل منذ قليل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، مطار العريش في زيارة لمعبر رفح البري لتناول مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن وزير الخارجية ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء الفلسطينيين إلى مطار العريش.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي أمام بوابة معبر رفح وجولة ميدانية بمدينة العريش تشمل زيارة مستشفى العريش العام للاطلاع على مستوى الاستعدادات الطبية والخدمات المقدمة، إلى جانب تفقد المخازن اللوجستية الخاصة بتجميع وتسيير القوافل الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية مصر وفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني
