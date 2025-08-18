وكالات

وصل منذ قليل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، مطار العريش في زيارة لمعبر رفح البري لتناول مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن وزير الخارجية ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء الفلسطينيين إلى مطار العريش.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي أمام بوابة معبر رفح وجولة ميدانية بمدينة العريش تشمل زيارة مستشفى العريش العام للاطلاع على مستوى الاستعدادات الطبية والخدمات المقدمة، إلى جانب تفقد المخازن اللوجستية الخاصة بتجميع وتسيير القوافل الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة.