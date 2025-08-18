

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن المقترح الأمريكي الذي طرحه المبعوث توم براك على بيروت تضمن الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد، وفتح باب التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا.

وأوضح عون، أن لبنان كان أمام خيارين، إما القبول بالمبادرة الأمريكية أو مواجهة العزلة، لافتا إلى أن تنفيذ بنود المقترح الأمريكي سيتم وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وأضاف أن بيروت تنتظر أن تحصل واشنطن على موافقة إسرائيل على ورقة برّاك قبل المضي قدما، وأنها لم تتلق أي تهديد لتنفيذ بنود المقترح.

ووفقا له فإن الورقة الأمريكية تحولت إلى صيغة لبنانية بعد إضافة ملاحظات الجانب اللبناني، وفقا لروسيا اليوم.

وحول الوضع الداخلي، شدد عون على أن بلاده "ليست دولة مفلسة بل منهوبة"، مؤكدا أن أولوياته تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التقدم الاقتصادي.

وفي الختام أكد الرئيس اللبناني أن الإصلاحات التي أقرت في الآونة الأخيرة وضعت لبنان على مسار جديد نحو الازدهار الاقتصادي، لافتا إلى أن التعاون المرتقب مع سوريا يندر في إطار ورقة توم برّاك.