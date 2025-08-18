"انتحاري فجر نفسه".. الداخلية السورية تكشف سبب انفجار حي الميسر في حلب

وكالات

كشفت وزارة الداخلية السورية، عن سبب الانفجار الذي وقع أمس الأحد بالقرب من فرن الوحدة في حي الميسر بمدينة حلب.

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، سبب الانفجار، بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عن "انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف".

قال نور الدين البابا: "بخصوص الانفجار في حي الميسر، تبين بعد التحقيق وحسب آخر المعطيات أن الفاعل شخص صاحب سوابق ومتعاط للمخدرات، أقدم على تفجير نفسه بقنبلة يحملها إثر خلافات مع عائلة طليقته وليس عبر حزام ناسف".

كما تطرق "البابا" إلى قضية مقتل القيادي السابق في "الجيش الوطني" علاء الدين أيوب المعروف بـ "الفاروق أبو بكر" بعد استهدافه على يد مجهولين عقب خروجه من جامعة حلب الحرة بمدينة إعزاز شمالي حلب.

وقال: "أما عن اغتيال الشهيد بإذن الله الفاروق أبو بكر، فلا تزال التحقيقات جارية، وسنعلن قريبا خبر إلقاء القبض على المجرمين المتورطين بهذا الفعل الجبان الآثم"، وفقا لروسيا اليوم.