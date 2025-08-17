إعلان

ساعر يدعو نتنياهو لإغلاق قنصلية فرنسا في القدس

03:27 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أوصى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإغلاق قنصلية فرنسا في القدس ردًا على اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية.


وفي الآونة الأخيرة، تزايدت حدة التوتر بين إسرائيل وفرنسا، خاصةً بعدما أعلنت باريس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خلال اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.


كما طالبت فرنسا أكثر من مرة إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المُجوع، والوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

