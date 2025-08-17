رئيس أركان الاحتلال: سنعمق الضربات ضد حماس بمدينة غزة

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش سينتقل قريبًا للمرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون" وسيعمق الضربات ضد حركة حماس بمدينة غزة.

وأضاف زامير "إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم واجب أخلاقي يقع على عاتق جيشنا".

وفي السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الأركان إيال زامير يعقد جلسة للمصادقة على خطط احتلال غزة قبل 7 أكتوبر المقبل.

وأفادت الإذاعة، بأن المناورة داخل غزة ستبدأ قريبًا، مشيرة إلى أن إخلاء السكان يتطلب تحويل مناطق جنوب القطاع إلى ما يُسمى بـ"مناطق إنسانية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم نشر 4 فرق عسكرية أساسية وعشرات آلاف جنود الاحتياط في العملية الجديدة بغزة.