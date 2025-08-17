إعلان

رئيس أركان الاحتلال: سنعمق الضربات ضد حماس بمدينة غزة

02:29 م الأحد 17 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش سينتقل قريبًا للمرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون" وسيعمق الضربات ضد حركة حماس بمدينة غزة.

وأضاف زامير "إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم واجب أخلاقي يقع على عاتق جيشنا".

وفي السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الأركان إيال زامير يعقد جلسة للمصادقة على خطط احتلال غزة قبل 7 أكتوبر المقبل.

وأفادت الإذاعة، بأن المناورة داخل غزة ستبدأ قريبًا، مشيرة إلى أن إخلاء السكان يتطلب تحويل مناطق جنوب القطاع إلى ما يُسمى بـ"مناطق إنسانية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم نشر 4 فرق عسكرية أساسية وعشرات آلاف جنود الاحتياط في العملية الجديدة بغزة.

إيال زامير عملية مركبات جدعون حركة حماس مدينة غزة الأسرى الإسرائيليين
