مظاهرات في أكثر من 350 موقعًا بإسرائيل (فيديو)

10:15 ص الأحد 17 أغسطس 2025

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مظاهرات تجوب أكثر من 350 موقعًا، وتم إغلاق عشرات الطرق للمطالبة بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن متظاهرون يغلقون الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس للمطالبة بعودة الأسرى.

وتجمعت عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف في تل أبيب، لبدء التظاهر للمطالبة بصفقة تبادل.

وتظاهر إسرائيليون أمام منازل وزراء آخرون بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، إن الوقت ينفد، محذرة من أنه "إذا لم نستعد الأسرى الآن فسنفقدهم إلى الأبد".

وأضافت هيئة عائلات الأسرى "سئمنا الشعارات والمماطلات والشعب وحده من سيعيد الأسرى إلى بيوتهم".

وتشهد مدن إسرائيلية عدة، اليوم الأحد، إضراب ومظاهرات تحت شعار "إضراب الشعب" للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

