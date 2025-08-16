حزب الله: متفقون على حصر السلاح بيد الدولة لكن نزعه أمر مختلف

وكالات

قال النائب في كتلة حزب الله بالبرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي، السبت، إنه يجب أن يتحلى الجميع في لبنان بأعلى مستوى من الوعي.

وأكد الموسوي، أن حزب الله يتفق على حصر السلاح بيد الدولة لكن نزع السلاح أمر مختلف، مضيفا "بأي عقل ننزع قوة لبنان في حين يتحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إسرائيل الكبرى".

وأشار الموسوي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه إذا كانت حجة الحكومة تعرضها للضغط الخارجي فيجب الالتفات إلى الداخل وما يتعرض له لبنان، مشددا على أن موضوع الدفاع يجب أن يتم بحثه داخليا وليس بالإصغاء للإملاءات الخارجية.

وأوضح الموسوي، أن حزب الله متعاون وإيجابي ومنفتح على أي نوع من أنواع الحوار، لافتا إلى ان إسرائيل لم تنفذ أي بند من الالتزامات والجهات الضامنة لم تتدخل.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، السبت، أنه يتعين على المسؤولين في لبنان تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد.

وقال متري، إن كل الوزراء في الحكومة اللبنانية وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه، مؤكدا أنه الدولة تريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني.

وأشار متري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه بدلا السجال السياسي بين المسؤولين في لبنان عليهم مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية، موضحا أن الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين.

ولفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أنه ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح، مشددا على أن "هناك صعوبات ونواجه ضغوطا داخلية وخارجية ولكن يجب انتهاج خيار الحكمة".