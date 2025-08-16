بوتين: قمة ألاسكا كانت بناءة وروسيا مستعدة لتسوية سلمية في أوكرانيا

(وكالات)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته الأخيرة إلى ولاية ألاسكا الأمريكية بأنها "مفيدة وجاءت في الوقت المناسب"، مؤكدًا أن المحادثات التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت "بناءة واتسمت بالصدق"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأكد بوتين، في تصريحات في تصريحات نقلتها الوكالة، أن روسيا تحترم الموقف الأمريكي، مشيرًا إلى أنها تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا عبر تسوية سلمية.

وأضاف: "نحن نفضل الانتقال إلى حل جميع القضايا بالوسائل السلمية، ونتمنى إنهاء الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية كأساس لأي تسوية مستقبلية، مشيرًا إلى أن قمة ألاسكا منحت موسكو فرصة لتوضيح مواقفها بهدوء ودقة.

كما أوضح أن جميع مجالات التعاون الثنائي تقريبًا جرى بحثها مع الجانب الأمريكي خلال القمة، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول النتائج الملموسة أو الاتفاقات المحتملة.

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت في ألاسكا، حيث ناقشا تطورات الأزمة الأوكرانية وفرص التهدئة، وتميز بالجدية وتبادل الرسائل الشخصية، منها رسالة من ميلانيا ترامب لبوتين بشأن الأطفال الأوكرانيين المختطفين.