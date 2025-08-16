ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى 220 شخصا

إسلام أباد- (أ ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى 220 شخصا، بعد انتشال رجال الإنقاذ 63 جثة أخرى.

وذكرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث أن 351 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم في حوادث لها صلة بالأمطار هذا الأسبوع بمختلف أنحاء إقليم خيبر باختونخوا ومنطقة جيلجيت-بالتستان الشمالية.

وقال محمد سهيل، المتحدث باسم خدمات الطوارئ، إن مئات من عمال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن ناجين في منطقة بونر الجبلية في إقليم خيبر باختونخوا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف القوية في حدوث فيضانات عارمة أمس الجمعة، جرفت في طريقها العديد من المنازل.

وقعت فيضانات أمس الأول الخميس خلال مراسم دينية هندوسية سنوية في المنطقة. وأنقذت السلطات أكثر من 300 من شخص بينما قامت بنقل نحو أربعة آلاف حاج إلى مناطق آمنة.

وأصبحت مثل هذه الأمطار الغزيرة شائعة بشكل متزايد في مناطق الهيمالايا في الهند والمناطق الشمالية من باكستان وقال خبراء إن تغير المناخ ساهم فى حدوث هذه الظاهرة.

وقال مسؤولون باكستانيون إنه منذ أمس الأول الخميس، جرى إجلاء أكثر من 3500 سائح حوصروا في المناطق التي ضربتها الفيضانات عبر البلاد.

وتجاهل كثير من المسافرين تحذيرات الحكومة بشأن تجنب المناطق الهشة في الشمال والشمال الغربي.

وشهدت باكستان أسوأ مواسمها المطيرة على الإطلاق في 2022، عندما أودى بحياة أكثر من 1700 شخص وأسفر عن أضرار تقدر بـ40 مليار دولار.