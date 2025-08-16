بالصور: انطلاق قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين

القاهرة- مصراوي:

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن اجتماعهما رفيع المستوى في أنكوريج بولاية ألاسكا.

وشارك الزعيمان في استقبال رسمي على السجادة الحمراء بعد وصولهما إلى قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة.

وحظي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقبال مختلف تماماً عن ذلك الذي تلقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته للبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.

ففي مشهد غير اعتيادي شهدناه في فبراير الماضي، تعرض زيلينسكي لوابل من الانتقادات من الرئيس ترامب داخل أروقة البيت الأبيض.

أما اليوم، فقد بدا بوتين مبتسماً وهو يجلس بجوار ترامب داخل السيارة الرئاسية الملقبة بـ"الوحش". وبالنسبة لبوتين، كان ذلك بمثابة انتصار قبل أن يتفوه أي من الطرفين بكلمة.

لم يحقق ترامب مكاسب فورية بمجرد وصول بوتين إلى ألاسكا، لكن الأخير حصد إنجازاً مهماً بمجرد نزوله من الطائرة، ومروره على السجادة الحمراء، وصعوده إلى "الوحش" – وهو الزعيم الذي كان حتى وقت قريب منبوذاً على الساحة الدولية.

ومن المرجح أن تعتمد مدة المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير وبوتين على سير الاجتماعات ومدى التقدم الذي يحرزه الجانبان في جدول الأعمال الحافل.

وكان متحدث باسم الكرملين قد توقع في وقت سابق من اليوم، أن تستمر المحادثات بين الجانبين نحو ست أو سبع ساعات.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع الثنائي الحالي غداء عمل موسع يضم عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيسة الأركان سوزي وايلز. كما يُتوقع أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد انتهاء هذا الاجتماع الموسع.