الجزائر: 18 قتيلا و10 مصابين إثر سقوط حافلة في وادي الحراش

11:23 م الجمعة 15 أغسطس 2025

سقوط حافلة في وادي الحراش بالجزائر

(د ب أ)

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الجمعة، عن وفاة 18 شخصا وإصابة 10 آخرين، جراء سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة فيما لاتزال عملية الانقاذ والاسعاف جارية، وفق الإذاعة الجزائرية.

واظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الحماية المدينة (الدفاع المدني).

سقوط حافلة في وادي الحراش بالجزائر الدفاع المدني في الجزائر الجزائر وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية
