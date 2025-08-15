إعلان

الكرملين: محادثات بوتين وترامب قد تستمر 7 ساعات على الأقل

06:40 م الجمعة 15 أغسطس 2025

ترامب وبوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وكالة "ريا نوفيستي" نقلًا عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، بأن محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا قد تستمر بين 6 و7 ساعات على الأقل.

وقال الكرملين، إن روسيا تتوقع أن تُسفر محادثات ألاسكا بين بوتين وترامب عن نتائج، وفقًا لـ"ريا نوفيستي".

وفي سياق منفصل، ذكر الكرملين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى نزوله من الطائرة في ألاسكا.

وأضاف الكرملين، أنه من المتوقع أن تصل طائرة بوتين إلى ألاسكا الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث سيستقبله ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وبوتين قمة ترامب وبوتين روسيا واشنطن أوكرانيا فلاديمير بوتين دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"