الكرملين: محادثات بوتين وترامب قد تستمر 7 ساعات على الأقل

وكالات

أفادت وكالة "ريا نوفيستي" نقلًا عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، بأن محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا قد تستمر بين 6 و7 ساعات على الأقل.

وقال الكرملين، إن روسيا تتوقع أن تُسفر محادثات ألاسكا بين بوتين وترامب عن نتائج، وفقًا لـ"ريا نوفيستي".

وفي سياق منفصل، ذكر الكرملين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى نزوله من الطائرة في ألاسكا.

وأضاف الكرملين، أنه من المتوقع أن تصل طائرة بوتين إلى ألاسكا الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث سيستقبله ترامب.