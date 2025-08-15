وكالات

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى ألاسكا، لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وهو يرتدي قميصًا يحمل نقش "الاتحاد السوفييتي".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي لافروف: إن روسيا لديها حجج وموقف واضح سيتم عرضه. وتابع وزير الخارجية الروسي: "لقد تم بذل الكثير من الجهود لعرض الموقف الروسي خلال زيارات ويتكوف، وتأمل روسيا أن تستمر هذه المحادثة المفيدة".

وفي الشأن نفسه، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من شن موسكو غزوها، بينما يستعد الزعيمان لقمة محورية بين الولايات المتحدة وروسيا يوم الجمعة في ألاسكا.

وفي أعقاب اجتماع يوم الخميس، مع كبار المسؤولين الحكوميين حول القمة، قال بوتين في مقطع فيديو قصير نشره الكرملين إن إدارة ترامب تبذل "جهودا حيوية وصادقة لوقف الأعمال العدائية" و"للتوصل إلى اتفاقيات تهم جميع الأطراف المعنية".





