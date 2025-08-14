ترامب: قد يحضر مسؤولون أوروبيون قمة ثانية مع بوتين

(د ب أ)

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إلى أنه قد تتم دعوة قادة أوروبيين لحضور اجتماع ثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يحضره.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "سنعقد اجتماعا أنا والرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، وقد أحضر بعض القادة الأوروبيين، وربما لا".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ببوتين غدا الجمعة في اجتماع قلل الرئيس الأمريكي من أهميته، مشيرا إلى أنه يهدف بشكل رئيسي إلى وضع أساس لقمة ثانية.

وسيركز اجتماع غد الجمعة على حرب روسيا ضد أوكرانيا، المستمرة منذ فبراير 2022 عندما شنت روسيا هجوما شاملا على جارتها.

وزعم ترامب في حملته الانتخابية أنه سينهي الحرب سريعا. وأشار الآن إلى أنه يعتقد أن بوتين وزيلينسكي سوف يتوصلان إلى السلام.

وتجنب ترامب الإجابة على ما إذا كان سيتيح لبوتين إمكانية الوصول إلى معادن نادرة تعتبر مهمة لصناعة الإلكترونيات، في إطار المفاوضات.