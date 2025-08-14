ترامب يقلل التوقعات من لقاء بوتين ويفكر باجتماع مع زيلينسكي

القاهرة- مصراوي

في ردّه على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه يحاول خفض سقف التوقعات بشأن لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر يوم الجمعة في ألاسكا.

وأكد ترامب، أن الهدف من الاجتماع ليس التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، بل تمهيد الطريق لمزيد من اللقاءات، من بينها اجتماع مستقبلي يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لن يشارك في قمة ترامب–بوتين هذا الأسبوع.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد خفض عدد قوات حلف شمال الأطلسي في دول أوروبية مثل بولندا لإقناع روسيا بالموافقة على اتفاق سلام، قال ترامب: "سأفكر في ذلك لاحقًا. لم يُعرض عليّ بعد".

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أن "ست أو سبع طائرات سقطت خلال الاشتباكات بين باكستان والهند"، كما أوضح بشأن لقائه مع بوتين: "إذا كان اجتماعًا سيئًا، فسينتهي سريعًا. أما إذا كان اجتماعًا جيدًا، فسنحصل على السلام قريبًا". وأضاف: "لو لم أكن رئيسًا لكان بوتين قد استولى على كل أوكرانيا".

وتطرق ترامب إلى ملف المعادن النادرة خلال حديثه عن روسيا، قائلًا: "العناصر الأرضية النادرة ليست مهمة جدًا، وأنا أحاول إنقاذ الأرواح".

واختتم الرئيس الأمريكي بالقول: "لدينا اجتماع مع بوتين غدًا، لكن الاجتماع الأهم سيكون بيني وبين بوتين وزيلينسكي، وربما نحضر بعض القادة الأوروبيين، وربما لا".