إعلان

عائلات الأسرى في غزة: إسرائيل ستتعطل يوم الأحد

09:38 م الخميس 14 أغسطس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن إسرائيل ستتعطل يوم الأحد المقبل ومئات الآلاف سيشاركون في الإضراب.

وأضاف العائلات، أن عشرات البلديات ومئات آلاف المصالح التجارية سوف تغلق أبوابها يوم الأحد، موضحة أن مئات الآلاف سيخرجون للشوارع لدعم حراك المطالبة بإعادة ذوينا وإنهاء الحرب.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن متظاهرين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إسرائيل ستتعطل يوم الأحد لمطالبة بإعادة ذوينا وإنهاء الحرب الآلاف سيشاركون في الإضراب بإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة