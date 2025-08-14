عائلات الأسرى في غزة: إسرائيل ستتعطل يوم الأحد

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن إسرائيل ستتعطل يوم الأحد المقبل ومئات الآلاف سيشاركون في الإضراب.

وأضاف العائلات، أن عشرات البلديات ومئات آلاف المصالح التجارية سوف تغلق أبوابها يوم الأحد، موضحة أن مئات الآلاف سيخرجون للشوارع لدعم حراك المطالبة بإعادة ذوينا وإنهاء الحرب.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن متظاهرين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة.