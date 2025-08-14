الكويت تعلن حظر دخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى أراضيها

وكالات

أكد العقيد عبدالعزيز الكندري مساعد إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، أن الكويت ترحب بجميع جنسيات العالم، باستثناء حاملي جنسية الاحتلال الإسرائيلي، التزاما بالمرسوم الذي يعتبر البلاد في حالة حرب مع الكيان.

وأوضح الكندري، في تصريحات نقلتها صحيفة القبس الكويتية، أن هذا الموقف يأتي متسقا مع السياسة الثابتة للدولة، مشيرًا إلى أن الكويت تشهد في المقابل انفتاحا متزايدا، حيث أُتيح إصدار التأشيرات السياحية مباشرة من المنافذ للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار مساعد إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، إلى إدخال تعديلات جوهرية على شروط وضوابط الزيارات العائلية، بهدف تيسير إجراءات استقدام الأسر سواء للمواطنين أو المقيمين، في إطار توجه الدولة نحو تسهيل حركة الدخول والإقامة.