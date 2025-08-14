طوكيو- (أ ش أ)

طالب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، قادة الدول الغربية بتوحيد جهودهم الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأعرب إيشيبا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - عن احترامه وتضامنه مع الشعب الأوكراني الذي يواجه الهجمات الروسية بشكل يومي، كما حث القادة الغربيين على الاتحاد من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل، بالإضافة إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وقال إنه يدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتحقيق هذا الهدف.. معربا عن أمله في أن يستجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل إيجابي خلال لقائه المرتقب مع ترامب غدا الجمعة.. مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي، حيث ستقوم بدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، سواء من خلال الحكومة أو القطاع الخاص.