بنيامين نتنياهو: حماس هي من ترتكب الإبادة الجماعية في غزة



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس هي من ترتكب الإبادة الجماعية في غزة.

وفي كلمة خلال حفل استقبال يوم الاستقلال الأمريكي في القدس، قال نتنياهو: إن إسرائيل لا تنتهج سياسة التجويع ضد سكان قطاع غزة.

وأضاف: "حماس تنهب المساعدات وتقتل عمال الإغاثة وتتسبب في نقص الإمدادات"، مضيفا: "نحن نحارب برابرة في غزة هدفهم تدمير إسرائيل وقتل الإسرائيليين".

وأكد أنه لو كانت إسرائيل تهدف إلى تجويع الفلسطينيين لكان الجميع في غزة قد ماتوا بعد عامين تقريبا من بدء الحرب، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار في كلمته إلى "الانتصارات التي حققتها إسرائيل"، حيث قال: "حققنا انتصارات عظيمة، لقد حققنا انتصارات وإنجازات ضد حماس وحزب الله ونظام الأسد القاتل في سوريا وإيران، وضد وكلاء آخرين، لقد فعلنا ذلك لأننا قاتلنا معا".

وشدد على أنه لقد فعلنا ذلك لأن الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك، كل في مجاله، كل في قطاعه، وبالتعاون بين الأذرع، قاموا بعمل استثنائي.

ونفى نتنياهو، الثلاثاء، المماطلة في إنهاء الحرب بغزة، مؤكدا أن الحكومة دعمت بشكل كاسح خطته لتقصير الجداول الزمنية للعمليات، والتحرك نحو نصر حاسم في القطاع.