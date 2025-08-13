إعلان

"احتلال وغطرسة".. قطر تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

07:21 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

وزارة الخارجية القطرية

وكالات

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، ووصفتها بأنها امتدادا لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات، والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية، مشددة في هذا السياق على ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزامه برؤية “إسرائيل الكبرى” التوسعية، واصفًا نفسه بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" لتحقيق هذه الأيديولوجيا. وتهدف هذه الرؤية إلى فرض السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بل أيضًا على أجزاء من مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق.

وفي مقابلة مع قناة i24NEWS الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، قال نتنياهو إنه يشعر بـ“ارتباط كبير” بهذه الرؤية التي تعود جذورها إلى الصهيونية التصحيحية.

