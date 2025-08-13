اندلاع عشرات الحرائق الجديدة في إيران.. مسؤول يعلق: نواجه أصعب الأيام

أثينا - (د ب أ)

قال مسؤول رفيع معني بمكافحة الحرائق، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا زالت تواجه أصعب أيامها خلال موسم حرائق الغابات هذا العام، بعد اندلاع العشرات من الحرائق الجديدة في يوم واحد، وعرقلة ظروف الطقس المتطرف لجهود احتواء النيران.

وأدت الرياح القوية وموجة الجفاف الطويلة ودرجة الحرارة الشديدة، إلى تفاقم الأوضاع في أنحاء البر الرئيسي وجزر البلاد، ما أجبر السلطات على إجلاء السكان والقيام بعمليات إنقاذ دراماتيكية في الأيام الأخيرة.

وأفاد كوستاس تسينجاس، رئيس اتحاد ضباط الإطفاء، في تصريح لمحطة "إي آر تي نيوز"، بأنه قد تم تسجيل 82 حريقا جديدا في أنحاء البلاد خلال يوم أمس الثلاثاء فقط، وهو عدد وصفه بأنه "كبير بشكل استثنائي".

ويعتبر الوضع خطيرا بشكل خاص بالقرب من مدينة باتراس في غرب البلاد، بشبه جزيرة بيلوبونيز المتضررة بشدة، حيث هناك حريقان كبيران مستعران.

كما تتواصل الحرائق الضخمة بمنطقة بريفيزا في الجزء الشمال الغربي للبلاد، وأيضا في جزيرتي زاكينثوس وخيوس.