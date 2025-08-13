إعلان

اندلاع عشرات الحرائق الجديدة في إيران.. مسؤول يعلق: نواجه أصعب الأيام

11:45 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

حرائق الغابات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أثينا - (د ب أ)

قال مسؤول رفيع معني بمكافحة الحرائق، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا زالت تواجه أصعب أيامها خلال موسم حرائق الغابات هذا العام، بعد اندلاع العشرات من الحرائق الجديدة في يوم واحد، وعرقلة ظروف الطقس المتطرف لجهود احتواء النيران.

وأدت الرياح القوية وموجة الجفاف الطويلة ودرجة الحرارة الشديدة، إلى تفاقم الأوضاع في أنحاء البر الرئيسي وجزر البلاد، ما أجبر السلطات على إجلاء السكان والقيام بعمليات إنقاذ دراماتيكية في الأيام الأخيرة.

وأفاد كوستاس تسينجاس، رئيس اتحاد ضباط الإطفاء، في تصريح لمحطة "إي آر تي نيوز"، بأنه قد تم تسجيل 82 حريقا جديدا في أنحاء البلاد خلال يوم أمس الثلاثاء فقط، وهو عدد وصفه بأنه "كبير بشكل استثنائي".

ويعتبر الوضع خطيرا بشكل خاص بالقرب من مدينة باتراس في غرب البلاد، بشبه جزيرة بيلوبونيز المتضررة بشدة، حيث هناك حريقان كبيران مستعران.

كما تتواصل الحرائق الضخمة بمنطقة بريفيزا في الجزء الشمال الغربي للبلاد، وأيضا في جزيرتي زاكينثوس وخيوس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران حرائق مكافحة الحرائق حرائق الغابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة