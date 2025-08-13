جولان: نتنياهو يقود مع بن غفير وسموتريتش جنود الاحتياط إلى مصائد الموت

وكالات

هاجم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين، يائير جولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتغليب الولاء الشخصي على حساب أمن إسرائيل، في ظل تصاعد التوترات الداخلية والعسكرية في البلاد.

وقال جولان في تصريحات صحفية إن نتنياهو "يطالب بالولاء الشخصي قبل أمن إسرائيل"، محذراً من أن رئيس الوزراء يسعى لتعيين رئيس أركان يضر بالأمن، وينفذ خططاً وهمية، ويكون شريكاً في التهرب الجماعي.

واتهم جولان الحكومة الحالية، بقيادة نتنياهو وبمشاركة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بأنها تدفع جنود الاحتياط إلى مصائد الموت التي أعدّتها لهم حماس في غزة"، معتبراً أن من "يضر برئيس الأركان يضر بأمن إسرائيل.

وأضاف جولان: "عقود من الخدمة الشجاعة لرئيس الأركان لا يمكن مقايضتها بأهواء نتنياهو وعائلته وشركائه"، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات تقويض المؤسسة الأمنية لحسابات سياسية داخلية.