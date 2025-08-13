إعلان

رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه.. والهجوم على غزة أمر غير مقبول

09:06 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون

background

وكالات

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد صوابه في الوقت الذي تدرس فيه بلاده ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف لوكسون، أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماما، مشيرا إلى أن نتنياهو قد تمادى كثيرا.

وأكد لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلاف تنتمي ليمين الوسط، "أعتقد أنه فقد صوابه ما نراه بين عشية وضحاها، الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق، وفقا للغد.

وقال لوكسون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن نيوزيلندا تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وانضمت أستراليا حليفة نيوزيلندا المقربة يوم الاثنين إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها اعتزاامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر.

كريستوفر لوكسون أستراليا قطاع غزة نتيناهو
