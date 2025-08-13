وزير الخزانة الأمريكي: سنلتقي مسؤولين صينيين خلال الأشهر القادمة



وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، فجر اليوم الأربعاء، إن المسؤولين التجاريين الأمريكيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو 3 أشهر لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تمديد الشركاء التجاريين هدنة التعريفة الجمركية لمدة 90 يوما أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع بين البلدين.

وقال بيسنت، إن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا ترامب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد، وفقا للغد.

وأمس الثلاثاء، ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الحكومة ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما إضافية وذلك بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد هدنة الرسوم.

جاء في البيان أن الصين ستبقي على رسومها الجمركية على السلع الأمريكية عند 10 بالمئة، وستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأمريكية.