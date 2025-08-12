مفتي القدس: مصر سند للقضية الفلسطينية منذ النكبة

أ ش أ

أكد مفتي القدس، محمد أحمد حسين، أن الدور المصري كبير في رعاية القضية الفلسطينية، والوقوف معها في جميع الأوقات، مشيرا إلى أن مصر قدمت الكثير والكثير للقضية الفلسطينية منذ النكبة الفلسطينية 1948 وحتى اليوم، وهي لا زالت تقف مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية بكل ما أوتيت من قوة في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وقال مفتي القدس في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن إصرار مصر على منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو موقف عظيم ومقدر لأنها تعمل لأن يبقى الشعب الفلسطيني في أرضه، وأن تحقق لهذا الشعب مطالبه المشروعة بإقامة الدولة والحرية وتقرير المصير.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم كبير، مطالبا العالم بأن يقف مع القضية الفلسطينية، قائلا "آن الأوان لأن يكون للشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال ورحيل الاحتلال عن هذا الشعب حتى يمارس كافة حقوقه المشروعة فوق تراب أرضه، وأن يكون كسائر شعوب العالم حرا كريما صاحب كلمة وصاحب سيادة في أرضه ووطنه".

وأوضح أن حرمان الخطيب من الخطبة في المسجد الأقصى المبارك هي رسالة لتخويف العلماء وترهيبهم لكن هذا لن يثني العلماء أبدا عن أداء دورهم في فلسطين والمسجد الأقصى وفي سائر الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الصابر والمرابط والصامد والذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون حارسا أمينا للقدس ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية.

وحول المؤتمر الدولي العاشر لدار الإفتاء، أكد مفتي القدس أهمية عنوان المؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان بمعنى أن هناك أشياء مستجدة لابد من بحث الحكم الشرعي فيها ثم تطويع هذه الأدوات الحديثة وهذه الصناعة التي صنعها الإنسان الذي جعله الله عز وجل خليفه هذه الأرض وتطويرها لنستفيد منها في خدمة الدعوة الإسلامية والشرع الإسلامي وبيان الأحكام الشرعية وفق المقتضيات التي تقتضيها الشريعة الإسلامية ومآلات الأمور.