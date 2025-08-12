100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت 100 شهيد و513 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 31 شهيدًا و388 مصابًا من منتظري المساعدات.

وأكدت الوزراة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفًا و599 شهيدًا و154 ألفًا و88 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

ويخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على غزة، وذلك بعدما وافق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال المدينة، زاعمًا أن هذه الطريقة ستنهي الحرب بسرعة.