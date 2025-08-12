وزير خارجية ألمانيا يدعم قرار ميرتس بوقف بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل

برلين- (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم الاثنين، دعمه لقرار المستشار فريدريش ميرتس بوقف بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرا أن الخطوة مبررة ومتناسبة.

وقال فاديفول، وهو عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، في مقابلة مع قناة "زد دي إف" العامة، إنه شارك في اتخاذ القرار، موضحا أن الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على السيطرة على مدينة غزة، الأمر الذي استدعى، على حد تعبيره، توجيه إشارة سياسية من ألمانيا.

وشدد على أن الإجراء يستهدف مسألة محددة للغاية، مؤكدا أن ألمانيا وإسرائيل ما زالتا متوافقتين بشكل وثيق في جميع القضايا الجوهرية الأخرى.

وكان ميرتس قد أعلن عن التجميد الجزئي لصادرات الأسلحة الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات من بعض أعضاء حزبه المسيحي الديمقراطي وحزبه الشقيق في ولاية بافاريا، الاتحاد الاجتماعي المسيحي.