فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن طيران إلعال الإسرائيلية

وكالات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة طيران إلعال في باريس كجزء من البعثات الدبلوماسية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن وقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية في باريس بسبب الحرب في غزة.

وتعتزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.