فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن طيران إلعال الإسرائيلية
09:43 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
وكالات
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة طيران إلعال في باريس كجزء من البعثات الدبلوماسية.
وقالت الصحيفة العبرية، إن وقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية في باريس بسبب الحرب في غزة.
وتعتزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
موظفي أمن طيران إلعال الإسرائيلية موظفي أمن شركة طيران إلعال في باريس الحرب في غزة فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرنسا تأشيرات عمل موظفي أمن طيران إلعال
