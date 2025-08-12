

وكالات

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الجانب المصري صوب معبر كرم أبو سالم، ضمن القافلة رقم 13 المخصصة لقطاع غزة.

وشمل الفوج الأول من القافلة 25 شاحنة مساعدات إنسانية جرى تجهيزها بواسطة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، تمهيدا لدخولها إلى غزة بعد خضوعها لإجراءات التفتيش الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

يأتي ذلك ضمن الآلية الجديدة المتفق عليها بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية، والتي تقضي بإرسال المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى كرم أبو سالم للتفتيش، ثم نقلها إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم، وفقا للغد.

ودخلت قافلة مساعدات إماراتية لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة لليوم الثالث عشر.

وتضم القافلة 20 شاحنة مساعدات إماراتية تضم مساعدات طبية وغذائية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى القطاع.