ترامب: روسيا هزمت هتلر ونابليون وتعرف كيف تنتصر في الحروب



وكالات

امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث له أمام الصحفيين في البيت الأبيض، روسيا، وقال إنها دولة قوية تعرف كيف تنتصر في الحروب.

أضاف الرئيس الأمريكي: "الروس أقوياء، ولهذا السبب يواصلون القتال، لقد تمكنت روسيا من إلحاق الهزيمة بهتلر، ونحن الولايات المتحدة أيضا هزمناه وهزمت روسيا نابليون قبل ذلك".

ويرى ترامب أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسفر إلى ألاسكا، لعقد لقاء معه، هو "تصرف يحمل الكثير من الاحترام".

قال ترامب: "أعتقد أنه تصرف يحمل الكثير من الاحترام أن يأتي رئيس روسيا إلى بلدنا، بدلا من أن نسافر نحن إلى بلده أو حتى إلى مكان ثالث، وأعتقد أننا سنجري محادثات بناءة"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي يوليو الماضي، وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي "بالرجل القوي"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ثبت على مدى سنوات عديدة".

وأوضح أن الرئيس بوتين تعامل "مع الرئيس الأمريكي الثاني والأربعين بيل كلينتون، والرئيس الأمريكي الثالث والأربعين جورج بوش، والرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما، والرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن، كما تعامل معه ولم يخدعه".