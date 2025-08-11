المشير خليفة حفتر يعين نجله صدام نائبا له

وكالات

عيَّن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، نجله الفريق أول صدام حفتر نائباً له، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي.

وأوضح مكتب القيادة العامة، مساء الاثنين، أن الخطوة تأتي في إطار رؤية القائد العام 2030 لتطوير وتعزيز أداء القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا التعيين سيتبعه إصدار عدد من القرارات المهمة خلال الأيام المقبلة.

وكان حفتر قد أطلق مؤخراً "رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة"، التي تهدف إلى بناء جيش متطور قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.