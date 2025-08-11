غرامة على الأفراح بعد السابعة مساء.. قرار جزائري يثير الجدل |تفاصيل

وكالات

أقرت بلدية غرداية، الواقعة على بعد 613 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية، قراراً غير مسبوق يقضي بفرض رسوم مالية على حفلات الزفاف والمناسبات العائلية التي تستمر في ساعات المساء، ما أثار نقاشاً واسعاً بين الأهالي.

وبحسب القرار البلدي، تُحصَّل رسوم قدرها 800 دينار جزائري (حوالي 3 دولارات) على الاحتفالات التي تنتهي قبل السابعة مساء، وترتفع إلى 1500 دينار (حوالي 6 دولارات) إذا تجاوزت هذا التوقيت، دون اعتبار لوجود موسيقى من عدمه.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى القوانين والأنظمة المالية المعمول بها، وتمت المصادقة عليها ضمن المداولة رقم 2024/15 والقرار رقم 1694 الصادر في مايو 2024.