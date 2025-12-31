نتنياهو: إسرائيل يجب أن تسيطر عسكريا على الضفة الغربية



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل خرجت من حرب الجبهات السبع التي فُرضت عليها كأقوى دولة في الشرق الأوسط.

وزعم على هامش الزيارة التي يقوم للولايات المتحدة، إنه لا يزال لدى حماس حوالي 20 ألف شخص مسلحين بعشرات الآلاف من بنادق كلاشينكوف.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل المطلوب جنائيا، أن هناك محاولة لجلب قوة دولية إلى قطاع غزة ولكن لم تكلل هذه المحاولة بالنجاح حتى الآن، قائلا: "لكننا سنمنحها فرصة".

وردا على سؤال لـ"فوكس نيوز" بشأن الانتقال للمرحلة الثانية أجاب قائلا: "أعتقد أنه علينا أن نمنح الأمر فرصة".

وحول الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قال رئيس وزراء الاحتلال: "أبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال الانتقامية في الضفة الغربية، وأريد تعايشا سلميا بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون هناك".

وأضاف: "نرغب في رؤية مستقبل لا تستخدم فيه الضفة الغربية لشن هجمات إرهابية"، زاعمًا أنه يجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية في نهاية المطاف.

وتطرق نتنياهو إلى مسألة إيران، إذ قال: "على إيران تقبل حقيقة أنه لا ينبغي لها امتلاك قدرة تخصيب نووي".

وفي تصريحات أخرى، قال نتنياهو، إن أرض الصومال ترغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، وهي تختلف ديمقراطيا عن باقي الصومال

وأضاف: "سنستعيد رفات آخر رهينة في غزة بأي طريقة كانت"، كما واصل مزاعمه حول حركة حماس قائلا: "إن لديها 20 ألف مقاتل وتمتلك نحو 60 ألف بندقية مخزنة ويجب العثور عليها وتدميرها".

وحول إيران، قال: "لا نريد التصعيد مع إيران وإذا تجرأت على استهدافنا فستكون العواقب كارثية عليها"، وفقا للغد.