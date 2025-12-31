إعلان

بعد زيارته لـ واشنطن.. نتنياهو: إسرائيل ترغب في تغيير العلاقات مع دمشق

كتب : مصراوي

02:49 ص 31/12/2025

نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترغب في إقامة علاقات مختلفة مع سوريا، على الرغم من ادعائه أن نصف الجيش السوري يتكون من جهاديين.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إذ قال نتنياهو: "للأسف، نصف جيشهم من الجهاديين، نود أن نرى ما إذا كان بإمكاننا إقامة علاقات مختلفة مع دمشق".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، عزمه تسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

قال ترامب: "أنا واثق من أن إسرائيل وهو أحمد الشرع سيتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة، سأبذل قصارى جهدي لكي يتعايشا حقا مع بعضهما البعض".

وفي وقت سابق، نقلت قناة i24 عن مصدر سوري وصفته بالمقرب من الرئيس أحمد الشرع، أن المحادثات بين إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني أحرزت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال التوقيع عليه قريبا.

ومن المحتمل، أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقا دبلوماسيا، خلال اجتماع سوري-إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

وأفاد المصدر السوري، أنه لم يستبعد إمكانية توقيع مباشر في اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وتقول مصادر إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها حاليا في الأراضي السورية فقط مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقا أمنيا.

من جانبها، ترفض إسرائيل مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفقا لروسيا اليوم.

نتنياهو دمشق سوريا رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير العلاقات مع سوريا علاقة إسرائيل وسوريا

