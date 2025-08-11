إعلان

مئات طياري سلاح الجو الإسرائيلي يتظاهرون ضد احتلال غزة

07:15 م الإثنين 11 أغسطس 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مئات طياري سلاح الجو يتظاهرون غدا الثلاثاء قبالة هيئة الأركان احتجاجا على قرار احتلال مدينة غزة

كان رئيس الوزراء الهولندي، قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر بشأن غزة والوضع الكارثي بالقطاع.

وأضاف رئيس الوزراء، إنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة والمساعدات الإنسانية هي أولويتنا القصوى، موضحا أنه يجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بأمان ودون تدخل.

وتابع، أن وقف إطلاق النار في غزة وحده كفيل بكسر دائرة العنف، موضحا أن قطر تلعب دورا أساسيا في مفاوضات وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه أعرب لرئيس الوزراء عن تقديري لذلك.

وأكمل: "متفقون على ضرورة الضغط على حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى"، موضحا أن إعلان إسرائيل الأخير عن تكثيف عملياتها بغزة مقلق ومسار خاطئ.

واختتم: "سنواصل الضغط من أجل تحسين الوضع الإنساني فورا في غزة كما سنواصل الدعوة لحل الدولتين".

