ترامب يعلن وضع شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه قرر وضع إدارة الشرطة في واشنطن تحت السيطرة الاتحادية، ونشر قوات الحرس الوطني لجعل العاصمة الأمريكية أكثر أمانا.

وتعهد ترامب في مؤتمر صحفي، باتخاذ خطوات جديدة لمعالجة التشرد والجريمة في واشنطن، مما دفع عمدة المدينة للإعراب عن القلق إزاء احتمال استخدام قوات الحرس الوطني للقيام بدوريات في الشوارع.

وقال ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال" قُبيل المؤتمر، "ستتحرر واشنطن العاصمة اليوم.. ستختفي الجريمة والوحشية والقذارة والحثالة، سأجعل عاصمتنا عظيمة من جديد".

وتابع: "لقد ولّت أيام قتل الأبرياء وإيذائهم بلا رحمة، لقد أصلحتُ الحدود بسرعة (لم نشهد أي مهاجرين غير شرعيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية)، واشنطن العاصمة هي التالية".