خلال الأيام الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قِيل إنها لحظة هجوم حوت أوركا قاتل على مدربته التي تُدعى جيسيكا رادكليف (23 عامًا)، أثناء عرض حي، وتفاعل المستخدمون بشكل كبير وواسع مع ما تم تداوله.

ولم تمر الشائعة مرور الكرام على المصريين الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سارعوا لتحليل الموقف من وجهة نظرهم، والتي كان أكثرها انتشارًا وتم مشاركتها على نطاق واسع، أن حوت الأوركا هاجم مدربته جيسيكا رادكليف، بسبب أنها كانت حائض، وأثناء العرض اختلط دماء حيضها بالماء، مما أثار استفزاز الحوت.

فيما زعمت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم "أسرار القلوب"، أن المدربة جيسيكا طلبت من الإدارة إعفاءها من تقديم العرض، لكن الإدارة رفضت، حيث كانت البداية كانت بهجوم على قدميها، ثم تصاعد الموقف في مشهد صادم لم يستطع أحد تحمّله.

وتدّعي الصفحة، أنه بعد الحادث كشف التحقيقات ما وصفته بـ"السر المروّع"، وهو أن جيسيكا كانت في فترة حيض، وحيتان الأوركا عند تشم رائحة الدم تتحول فورًا إلى صياد بلا رحمة.

فيما قام شخص على منصة فيس بوك يدعي سيد علي بمشاركة مقطع الفيديو الذي يقول إن السبب في مهاجمة الحوت لجيسيكا، يرجع لدماء حيضها، وعلق عليه قائلًا "هذا قضاء الله وهو نافذ ولكن الأخذ بالأسباب فكان لابد أن تمتنع عن العرض"

وذكرت حسابات أخرى أنها فارقت الحياة بعد نحو 10 دقائق من إنقاذها من قِبل الموظفين.

ولكن بعد التحقق من صحة مقاطع الفيديو المنتشرة، اتضح أنه تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي "AI"، وأنه لا أساس لوقوع الحادثة، بل لا يوجد دليل قاطع على وجود مدربة حيتان باسم "جيسيكا رادكليف"، أي أنها ليست شخصية حقيقية.

كما لا توجد سجلات رسمية أو تقارير شرطة، ولا حتى نعي من المتنزه البحري الذي قُتِلت فيه جيسيكا، ولم يصدر أي بيان صحفي من سي وورلد، كما لم تُسجَّل أي تقارير وفيات من إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في أماكن العمل، فضلًا عن غياب روايات شهود العيان الموثوقة.

والغريب في الأمر أن هذا الحادث لاقى تفاعلًا كبيرًا من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وتداول الأشخاص القصة بطريقة درامية، لجذب اهتمام الناس.

وساعد على انتشار القصة أن حوادث مشابهة وقعت بالفعل، أبرزها دون برانشو، المدربة الكبيرة في سي وورلد، التي قُتلت عام 2010 على يد الحوت القاتل تيليكوم. حظيت وفاة برانشو بتغطية إعلامية واسعة، وأصبحت محورًا رئيسيًا للفيلم الوثائقي "بلاك فيش" لعام 2013، الذي تناول أخلاقيات الاحتفاظ بالثدييات البحرية الكبيرة في الأسر.

وفي عام 2009 قُتل مدرب الحيتان الإسباني، أليكسيس مارتينيز، عندما صدمه الحوت القاتل كيتو أثناء بروفة. وفي عام 1991، غرق المدرب الكندي، كيلتي بيرن، بعدما جرّه 3 حيتان قاتلة - من بينهم تيليكوم - تحت الماء.