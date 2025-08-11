بريطانيا تدعو لتحقيق مستقل في استشهاد أنس الشريف

وكالات

دعا المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل صحفي قناة الجزيرة أنس الشريف وزملائه في قطاع غزة، بحسب ما أوردته القناة.

وشدد المسؤول البريطاني على أنه يجب على إسرائيل أن تضمن قدرة الصحفيين على العمل بأمان ودون خوف.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 5 صحفيين في غزة، هم: أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة، وإبراهيم ظاهر المصور الصحفي، ومؤمن عليوة المصور الصحفي، ومحمد نوفل مساعد المصور الصحفي، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.

وأشارت قناة "الجزيرة مباشر"، مساء الأحد، إلى أن قصفًا إسرائيليًا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

