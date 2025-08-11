لبناني صاحب مطاعم "ترامب برجر" في تكساس مهدد بالترحيل

وكالات

يواجه رولان بيني، مالك سلسلة مطاعم تحمل اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ولاية تكساس خطر الترحيل بعد أن احتجزته سلطات الهجرة الأمريكية.

دخل بيني (28 عامًا) إلى الولايات المتحدة عام 2019 بصفته "زائرًا غير مهاجر" من لبنان، وكان من المفترض أن يغادر البلاد بحلول 12 فبراير 2024، حسبما قال متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك (Ice) لصحيفة "الجارديان".

ونقلًا عن وزارة الأمن الداخلي، ذكرت صحيفة "فاييت كاونتي ريكورد" في تكساس، أن بيني تقدم بطلب للحصول على وضع قانوني بعد زواجه المزعوم من امرأة - لكن الوكالة أكدت أنه لا يوجد دليل على أنه عاش معها أثناء فترة الزواج المذكورة، بحسب ما أوردته "الجارديان".

وفي 16 مايو أي بعد 5 سنوات من افتتاح أول فرع لمطعمه، ألقت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية القبض على بيني ووضعته في إجراءات الهجرة، بحسب بيان للوكالة.

وجاء في البيان: "تحت الإدارة الحالية، تلتزم إدارة الهجرة والجمارك باستعادة نزاهة نظام الهجرة في بلادنا من خلال محاسبة جميع الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يتجاوزون شروط دخولهم"، مضيفًا "هذا صحيح بغض النظر عن نوع المطعم الذي تملكه أو معتقداتك السياسية."

ونفى بيني، في تصريحات لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، التهم التي وجهتها له إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قائلًا: "تسعون بالمائة من الكلام الفارغ الذي يقولونه غير صحيح". ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع أمام محكمة الهجرة في 18 نوفمبر المقبل.