إحباط مخطط داعشي لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

وكالات

أعلنت محكمة تحقيق كربلاء في العراق، إلقاء القبض على شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تخطط لاستهداف الزائرين المشاركين في أربعينية الإمام الحسين بمدينة كربلاء.

وأوضح بيان صادر عن القضاء أن العملية جرت بإشراف مباشر من قاضي المحكمة، ونفذتها خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة، وأسفرت عن اعتقال 23 متهمًا بالإرهاب موزعين بين محافظات الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، بينهم امرأة، وقد تم تصديق أقوالهم قضائيًا.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعد لمخططين إرهابيين؛ الأول يتمثل في تصنيع وزرع عبوات ناسفة على طرق سير الزائرين في المحور الجنوبي، والثاني يشمل دس سموم قاتلة في أواني الطعام المقدم للزائرين، وهي مهمة أشرف عليها طالب في قسم التخدير، إضافة إلى التخطيط لإحراق المواكب الخدمية.

كما بيّنت التحقيقات أن تنظيم "داعش" اعتمد أساليب منظمة لتجنيد عناصر الشبكة، بدءًا من غسيل الأدمغة عبر الكتب والمحتوى المتطرف، ودمجهم في مجموعات للتثقيف الديني المحرف، وربطهم بمشايخ مخصصين لهذا الغرض، وصولًا إلى إجبارهم على مبايعة قيادة التنظيم.

ودعا مجلس القضاء الأعلى الأهالي إلى مراقبة نشاطات أبنائهم على المنصات الرقمية والانتباه لأي تغير في سلوكهم أو توجهاتهم الفكرية، مع الإبلاغ الفوري للسلطات عند ملاحظة أي سلوك مريب.

كما وجه تحذيرًا لأصحاب المواكب والحسينيات بعدم السماح لأشخاص مجهولي الهوية بالوصول إلى أماكن إعداد الطعام والمشروبات، وتشديد الرقابة على جميع المستلزمات الغذائية.