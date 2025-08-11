فيديو| طفل فلسطيني يحمل كيس طحين على ظهره وسكينًا بيده لمواجهة اللصوص

وكالات

في مشهد مؤثر، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه طفل فلسطيني وهو يحمل كيس من الطحين على ظهره وبيده سكينًا في قطاع غزة.

وقال الطفل إنه يمسك السكين في يده لحماية طعام أسرته من السرقة ومواجهة اللصوص، وسط كارثة إنسانية يعيشها قطاع غزة المُحاصر من تفاقم المجاعة.

طفل يحمل كيس طحين على ظهره وفي يده سكين حتى يواجه بها قطاع الطرق والحرامية في قطاع غزة



هكذا وصل بنا الحال .. حسبنا الله ونعم الوكيل

ومن جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن أطفال غزة يموتون جوعًا وقصفًا وتُباد عائلات وأحياء وجيل كامل.

وأكدت الأونروا، أن التقاعس والصمت عما يجري في غزة "تواطؤ" وحان الوقت لترجمة التصريحات إلى أفعال فورية.

وارتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية والجوع في قطاع غزة إلى 217 حالة، بينهم 100 طفل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.