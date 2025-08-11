إعلان

فيديو| طفل فلسطيني يحمل كيس طحين على ظهره وسكينًا بيده لمواجهة اللصوص

12:50 م الإثنين 11 أغسطس 2025

طفل فلسطيني يحمل كيس طحين

وكالات

في مشهد مؤثر، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه طفل فلسطيني وهو يحمل كيس من الطحين على ظهره وبيده سكينًا في قطاع غزة.

وقال الطفل إنه يمسك السكين في يده لحماية طعام أسرته من السرقة ومواجهة اللصوص، وسط كارثة إنسانية يعيشها قطاع غزة المُحاصر من تفاقم المجاعة.

ومن جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن أطفال غزة يموتون جوعًا وقصفًا وتُباد عائلات وأحياء وجيل كامل.

وأكدت الأونروا، أن التقاعس والصمت عما يجري في غزة "تواطؤ" وحان الوقت لترجمة التصريحات إلى أفعال فورية.

وارتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية والجوع في قطاع غزة إلى 217 حالة، بينهم 100 طفل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

