وكالات

قالت صحيفة سيدني مورننج هيرالد، إن أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت قريب قد يكون الإثنين، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها، أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد يقر هذه الخطوة بعد اجتماع وزاري دوري يوم الإثنين.

ولم يرد مكتب ألبانيزي بعد على طلب للتعقيب، وفقا للغد.

وأعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدانت إسرائيل قرارات هذه الدول بدعم الدولة الفلسطينية، زاعمة أن الخطوة ستكون بمثابة مكافأة لحركة حماس.