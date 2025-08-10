إعلان

الأمين العام للناتو: القمة الأمريكية الروسية قد تفتح الباب لمفاوضات بشأن الأراضي الأوكرانية

09:26 م الأحد 10 أغسطس 2025

مارك روته أمين عام حلف شمال الأطلسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل - (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن القمة الأمريكية الروسية المقررة هذا الأسبوع قد تفتح الباب لمفاوضات بشأن الأراضي الأوكرانية، على الرغم من استمرار رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا.

ويعد سد الفجوة بين موقف زيلينسكي ومطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاحتفاظ بالمكاسب في شرق أوكرانيا من بين النقاط الأكثر حساسية مع استعداد الرئيس دونالد ترامب للقاء بوتين في ألاسكا يوم الجمعة بحثا عن اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال روته اليوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" إنه إذا حققت العملية تقدما، فإن الأراضي "ستكون مطروحة على الطاولة"، بجانب ضمانات أمنية لأوكرانيا. وأشار إلى أن هذا قد ينطوي على اعتراف أوكرانيا بأنها فقدت السيطرة على بعض أراضيها دون التخلي رسميا عن السيادة على تلك المناطق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روته قوله "عندما يتعلق الأمر بمسألة الأراضي، عندما يتعلق الأمر بالاعتراف في اتفاق مستقبلي بأن روسيا تسيطر بحكم الأمر الواقع على بعض أراضي أوكرانيا، يجب أن يكون ذلك اعترافا واقعيا، وليس اعترافا سياسيا أو قانونيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مارك روته حلف شمال الأطلسي روسيا أمريكا أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟